Москва, 8 мая, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Страдающему шопоголизмом человеку следует первым делом проконсультироваться у психолога. Об этом рассказала финансовый консультант Екатерина Канивец.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу в Санкт-Петербурге

«В первую очередь человеку, который страдает от шопоголизма, важно обратиться к психологу. Это позволит разобраться с корнем проблемы — почему вместо того, чтобы инвестировать деньги с умом, потребитель тратит все средства на маркетплейсах? С чем связано чувство радости именно от приобретения товара и почему он не видит другого способа выйти в ресурсное состояние?» — процитировала Канивец «Газета.Ru».

По словам эксперта, как и любая иная зависимость, онлайн-шопоголизм разоряет человека. Случается, что люди залезают в долги, берут большие кредиты на онлайн-покупки.

«В условиях высокой ключевой ставки это — максимально невыгодное и опрометчивое решение», — сообщила Канивец.

Она объяснила распространенность онлайн-шопоголизма чрезмерной финансовой и логистической доступностью покупок. По ее мнению, маркетплейсы стимулируют импульсивные траты, всё время предлагая «горящие» скидки и «нужные» товары. Человек в итоге может не просто потерять контроль над бюджетом, но и сам навык осознанного потребления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала о важности борьбы с лудоманией — патологической тягой к азартным играм. Лудоман теряет связь с реальностью. Если такому человеку не давать играть, он становится агрессивным или тревожным.