Вашингтон, 8 мая, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Администрация Белого дома объявит о торговой сделке с Великобританией. Об этом 7 мая сообщила газета The New York Times (NYT).

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«Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит в четверг, 8 мая, о заключении торгового соглашения с Британией», — отметили в публикации.

Издание ссылается на три источника, которые знакомы с ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых США будут взимать взаимные тарифы. Самые высокие пошлины были введены в отношении товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). 26 апреля глава Белого дома заявил, что США, вероятнее всего, не станут продлевать мораторий на пошлины для более чем 75 стран, с которыми планируется заключение торговых сделок. Он также назвал нынешний период «переходным».

По мнению обозревателя ИА Регнум Малека Дудакова, Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США», совсем другое — суровая действительность нынешних США, которые давно и безвозвратно достигли «постиндустриального» состояния.