Москва, 8 мая, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Чаще всего фальшивомонетчики в России подделывают купюры номиналом в 1 тыс. рублей. Об этом 8 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на информацию от МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум 1000 Рублей

В ведомстве отметили, что современное оборудование позволяет печатать деньги, которые визуально очень трудно отличить от настоящих. Тем не менее выявить фальшивую купюру можно, смочив ее водой.

«Рядовую подделку несложно опознать, намочив купюру: чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу мошенники склеивают банкноты из двух частей, а клей боится влаги», — рассказал изданию собеседник.

Для того чтобы избежать получения фальшивых купюр, рекомендуется получать деньги только в банках, так как там есть оборудование для проверки. При обнаружении у себя поддельной банкноты не нужно пытаться ее сбыть. Фальшивку необходимо передать полиции. Компенсации за это не будет, но можно поймать злоумышленника.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Центробанк России сообщил, что за первый квартал этого года в стране выявили 1361 фальшивую купюру иностранных государств. Из них в 1341 случае подделали доллары США, а в 15 случаях — евро. Также были выявлены четыре поддельные купюры китайских юаней и одна — узбекских сумов.

В мае 2022 года в ЦБ РФ сообщили об утрате интереса фальшивомонетчиков к купюрам достоинством в 500 рублей. В первом квартале того года чаще всего выявляли поддельные пятитысячные банкноты.