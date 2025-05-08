Нью-Дели, 8 мая, 2025, 05:55 — ИА Регнум. Ночью 8 мая в индийской союзной территории Джамму и Кашмир Пакистан начал неспровоцированный обстрел. Об этом заявили в ВС Индии.

flowcomm Солдаты ВС Индии в Кашмире

«В ночь с 7 на 8 мая посты пакистанской армии совершили неспровоцированный обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире», — цитирует агентство ANI заявление индийских военных.

Отмечается, что сухопутные силы Индии ответили пропорционально на атаку Пакистана.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля произошло обострение конфликта между Индией и Пакистаном после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии.

В ходе операции «Синдур» Вооружённые силы Индии 6 мая ударили по объектам на территории Пакистана. Целью атаки были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. 7 мая Пакистан нанёс ответный удар по Индии.