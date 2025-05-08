Владивосток, 8 мая, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Руководство Приморского края в рамках усиления мер безопасности в День Победы введет запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком, Уссурийском и Находкой 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

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«Исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы. Временный режим ограничения полётов вводится 9 мая с 7 утра до 18 часов», — говорится на сайте администрации.

Также жителей и гостей города призывают на массовых мероприятиях соблюдать правила личной и общественной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил временное прекращение огня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня начал действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до конца 10 мая. Глава государства призвал власти Украины присоединиться к этой инициативе, предупредив о готовности российской армии дать отпор в случае нарушений.

Однако 3 мая украинский лидер глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение. Он также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, которые посетят праздничные мероприятия в Москве.