Киев, 8 мая, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал США богатейшие запасы марганца, за которые его дед Семён Иванович сражался на Украине в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило «РИА Новости» после изучения наградных документов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В архивных документах говорится, что летом 1941 года в возрасте 17 лет Семён Зеленский ушёл добровольцем на фронт. В 1942 году по окончании военного училища младшего лейтенанта Зеленского назначили командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции его дивизия сражалсь в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога.

Гитлер не хотел терять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой.

В годы войны Семёна Зеленского неоднократно отмечали наградами за образцовое выполнение боевых заданий.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля американский минфин сообщил о подписании между Украиной и США договора о совместной добыче ископаемых. Соглашение подразумевает создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд может осуществлять путём передачи украинской стороне новых вооружений.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием Зеленского. Как пояснил Железняк, глава киевского режима обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не оговариваются.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко считает, что украинские власти, по сути, продали страну, пойдя на заключение сделки с США по разработке ресурсов на своей территории.