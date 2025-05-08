Москва, 8 мая, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Сообщения, будто в России на землях сельхозназначения, под которые как правило попадают и садовые участки, запрещают возводить теплицы, не соответствуют действительности. Об этом 8 мая заявил зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

Теплица

Он пояснил, что в действующем законодательстве таких запретов нет. С 1 мая начнут действовать нововведения, но и там нет ничего подобного. По его словам, слухи носят эмоциональный, а не правовой характер, а масштаб ограничений искусственно раздут.

Земельный кодекс и другие нормативные акты не содержат прямых запретов на теплицы на сельхозземлях. Их размещение зависит от категории земли, разрешенного использования и местных правил застройки. Более того, теплицы соответствуют целевому назначению таких участков, так как предназначены для сельхозпроизводства.

На землях населенных пунктов (дачных и садовых участках) закон 217-ФЗ разрешает возводить теплицы наряду с другими хозяйственными постройками., подчеркнул юрист.

«Единственные правовые ограничения, которые влекут наложение штрафов за размещение теплиц, могут возникнуть только в том случае если, допустим, теплица построена с нарушением градостроительных норм и правил, например, если она размещена слишком близко к границе соседнего участка», — рассказал Черных-Аипов.

Например, теплица не должна быть ближе к границе соседнего участка ближе, чем на 1 м. Также могут быть трудности, если это капитальное сооружение, и оно построено без необходимых разрешений. Но в большинстве случаев теплицы — это временные сооружения, то есть не нужно получать разрешения на их возведение.

Как передавало ИА Регнум, юрист Илья Русяев 4 мая сообщил, что дачника могут оштрафовать за теплицу, если у нее есть фундамент, и она не зарегистрирована в Росреестре. С владельца могут удержать 20% от размера налога, который не был выплачен за капитальное строение. Сам налог также нужно будет заплатить. Если собственник будет отказываться платить, сооружение могут снести.