Москва, 8 мая, 2025, 06:13 — ИА Регнум. В Москве и Московской области на 9 Мая ожидается прохладная погода. Об этом рассказал метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

«На 9 Мая, полагаю, что ночью и под утро обойдется без осадков. Но очень свежо — северо-западный ветер прохладный, 0…+3 в столице, на севере Подмосковья местами заморозки могут быть до -1. В дневные часы в тылу циклона усилится конвекция и, соответственно, появятся какие-то отдельные башенки кучевых дождевых облаков, ни, и местами могут пройти небольшие, но тем не менее кратковременные дожди, а на севере Подмосковья к ним приплетаться будут такие маленькие снежные мухи. Но они будут незаметны — без следов на земле», — рассказал Тишковец.

Днем в Москве в День Победы будет +9…12 ℃, по области +8…13℃. Ветер будет западный и северо-западный скоростью 4-9 м/с.

В последующие три дня будет прохладно. В Подмосковье сохранится вероятность слабых заморозков. В дневные часы в лучшем случае будет 10…13 ℃. Синоптик отметил в своем Telegram-канале, что в Москве и Подмосковье возвращение температуры воздуха в норму сдвигается на заключительную декаду весны.

«В 20-х числах мы только вернемся в то майское тепло, которое начертано нам климатом», — отметил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, климатолог Алексей Кокорин 7 мая рассказал, что летом в Москве часто будут дуть сильные ветры, не исключены торнадо. Он пояснил, что в Москве и Подмосковье сильных ветров с порывами до 30 м/с будет все больше.