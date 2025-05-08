Москва, 8 мая, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Количество пенсионеров, которые состоят на учете в Социальном фонде России, по данным на 1 апреля, снизилось до 40,961 млн человек. Об этом 8 мая сообщило ТАСС.

Пенсионеры

По данным издания, в январе их было 41,169 млн, в апреле 2024 года — 40,982 млн. Сильнее всего сократилось число получателей пенсий по старости: с 33,379 млн в январе до 33,187 млн человек.

Число работающих пенсионеров в стране снизилось с 8,208 млн в январе до 7,963 млн в апреле, а неработающих — выросло с 32,960 млн до 32,997 млн. Как отмечает издание, эксперты объясняют это увеличением пенсионного возраста.

Как передавало ИА Регнум, Социальный фонд РФ 6 мая сообщил, что средняя сумма пенсионных выплат в стране на 1 января составила 23 175,17 рубля в месяц. По данным ведомства, к началу года социальные доплаты к пенсии прожиточного минимума получали 6,1 млн человек.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2026 году пенсии будут трижды увеличены работающим пенсионерам. В феврале выплаты проиндексируют, учитывая инфляцию за прошлый год, в апреле будет учтен рост доходов Соцфонда, а августе пенсии повысят, учитывая баллы, заработанные в 2025 году.