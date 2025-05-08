Галифакс, Канада, 8 мая, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Полиция Канады решила прекратить поиск Лили и Джека Салливан — детей, потерявшихся в лесу в Новой Шотландии 2 мая. Об этом сообщила The Guardian.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

Полиция решила прекратить поиски, считая их бесполезными.

Более 160 человек, в том числе кинологи, участвовали в поиске брата и сестры, прочесав густой лесистый район округа Пикту. Были задействованы дроны.

Шестилетняя Лили и четырехлетний Джек пропали 2 мая. Обратившиеся в полицию мать Малехия Брукс-Мюррей и отчим Дэниел Мартелл рассказали, что дети пропали утром, пока взрослые и полуторагодовалый сын спали.

Брукс-Мюррей, Мартелл и дети являются членами общины индейцев, проживающих в Сипекне-Катике. Они принадлежат к микмакам — коренному народу.

Как сообщало ИА Регнум, в Зимбабве семилетнего мальчика нашли живым спустя пять дней после пропажи. Он находился в парке Матусадона, засыпая на скалистом утесе среди рычащих львов и проходящих мимо слонов. Ребенок питался дикими фруктами.