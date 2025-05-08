В Венгрии объявили о находке останков короля Корвина
В Венгрии назвали останками короля Корвина найденный череп из старинной церкви
Секешфехервар, Венгрия, 8 мая, 2025, 04:39 — ИА Регнум. В старинной церкви Венгрии нашли останки легендарного европейского короля Матьяша Корвина. Об этом заявила специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.
«Череп принадлежит Матьяшу Корвину, который правил как король Венгрии и Хорватии с 1458 по 1490 год», — процитировало археолога издание Fox News.
Находку обнаружили ещё в 2002 году в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар. До уничтожения пожаром в 1601 году в указанной церкви столетиями хоронили венгерских королей.
Габор сравнила найденные останки с черепом незаконнорожденного сын Корвина — Яноша. Специалист выявила «исключительно высокую степень их морфологического сходства» при создании пластических реконструкций лиц.
Однако версию пока не подтвердили, необходимо провести тест ДНК.
Как передавало ИА Регнум, в апреле британское агентство Reuters сообщило о находке на побережье Перу останков 5000-летней женщины из высшего слоя цивилизации Караль. Археологи пояснили, что тело женщины, умершей в возрасте от 20 до 35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, предположительно, принадлежавших амазонским попугаям ара. По словам исследователей, гробницу окружали корзины с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.