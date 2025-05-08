Секешфехервар, Венгрия, 8 мая, 2025, 04:39 — ИА Регнум. В старинной церкви Венгрии нашли останки легендарного европейского короля Матьяша Корвина. Об этом заявила специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.

(сс) PeterDargatz Череп

«Череп принадлежит Матьяшу Корвину, который правил как король Венгрии и Хорватии с 1458 по 1490 год», — процитировало археолога издание Fox News.

Находку обнаружили ещё в 2002 году в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар. До уничтожения пожаром в 1601 году в указанной церкви столетиями хоронили венгерских королей.

Габор сравнила найденные останки с черепом незаконнорожденного сын Корвина — Яноша. Специалист выявила «исключительно высокую степень их морфологического сходства» при создании пластических реконструкций лиц.

Однако версию пока не подтвердили, необходимо провести тест ДНК.

Как передавало ИА Регнум, в апреле британское агентство Reuters сообщило о находке на побережье Перу останков 5000-летней женщины из высшего слоя цивилизации Караль. Археологи пояснили, что тело женщины, умершей в возрасте от 20 до 35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, предположительно, принадлежавших амазонским попугаям ара. По словам исследователей, гробницу окружали корзины с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.