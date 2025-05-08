Москва, 8 мая, 2025, 04:25 — ИА Регнум. В случае кражи смартфона пароль, PIN-код или биометрия не защитят данные, которые хранятся на устройстве. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Антон Миронов.

Иван Шилов ИА Регнум Без смартфона

Он отметил, что пароль может быть взломан. Его также могут выманить с помощью психологического давления на жертву.

«Получив доступ к телефону, злоумышленники могут совершать переводы и оформлять кредиты через банковские приложения, через приложение госуслуг — получать персональные данные и оформлять документы», — процитировало издание aif.ru Миронова 7 мая.

Получение данных жертвы также открывает мошенникам доступ к аккаунтам на почте и мессенджерам через функцию восстановления пароля. Они могут использовать личную переписку для шантажа или фишинговых атак против друзей, родных и знакомых того, у кого украли гаджет.

Для предотвращения таких вариантов Миронов рекомендует сразу, как была замечена пропажа смартфона, блокировать его через Find My iPhone для устройств Apple, Google Аккаунт — для Android или Huawei ID — для Huawei. Кроме того, нужно сообщить в банк и через компьютер сменить пароли банковских приложений и аккаунта на портале госуслуг, если они были на телефоне.

Также эксперт рекомендует для дополнительной защиты важных данных использовать для приложений отдельный гаджет и держать его всегда дома.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция поймала членов банды, которая специализировалась на получении незаконного доступа к 11 тыс. учетным записям на «Госуслугах». Они создали в мессенджере Telegram инфраструктуру, которая помогала получить временный доступ к аккаунтам. Сумма ущерба от их деятельности превысила 400 млн рублей.

В апреле «Лаборатория Касперского» сообщила, что выявила в смартфонах на платформе Android вирус, который может предоставить злоумышленникам почти полный контроль над устройством. Программу устанавливают на поддельные гаджеты и продают по цене, которая значительно ниже рыночной. Вирус позволяет скрытно выводить криптовалюту, отправлять сообщения и блокировать доступ к интернету.