Токио, 8 мая, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, выпущенная 8 мая КНДР, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Kcna.kp Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17»

Минобороны Японии продолжает собирать информацию и следить за происходящим.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 мая объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил проинформировал о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Тип ракеты южнокорейские военные не определили. Они сообщили, что она проследовала в сторону Японского моря.

В марте Южная Корея провела совместно с США военные учения «Щит свободы». Власти КНДР заявили, что эти действия Сеула и Вашингтона обостряют обстановку на Корейском полуострове.