Работающим пенсионерам пообещали трижды проиндексировать пенсию
Эксперт: в 2026 году работающим пенсионерам три раза проиндексируют пенсию
Москва, 8 мая, 2025, 04:03 — ИА Регнум. В 2026 году работающим пенсионерам трижды проиндексируют страховую пенсию. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В феврале пенсия увеличится на фактически сложившийся уровень инфляции в 2025 году, в апреле — с учётом роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году, а в августе 2026 года — с учётом заработанных работающим пенсионером баллов за 2025 год», — процитировала «РГ» эксперта.
Он добавил, что по прогнозу Минэкономразвития уровень инфляции в стране может составить в 2025 году 7,6%, однако точное значение в январе 2026 года предоставит Росстат.
Как сообщало ИА Регнум, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил пересмотреть подход к начислению пенсий, поскольку выплаты отстают от роста цен и зарплат. По его словам, инфляция для пенсионеров — более высокая. Несмотря на индексацию, пенсионеры продолжают беднеть, размер их пенсий всё больше отстаёт от роста цен и зарплат.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что доход россиян станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии в 2025 году. Для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год и иметь минимум 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.