Москва, 8 мая, 2025, 04:03 — ИА Регнум. В 2026 году работающим пенсионерам трижды проиндексируют страховую пенсию. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В феврале пенсия увеличится на фактически сложившийся уровень инфляции в 2025 году, в апреле — с учётом роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году, а в августе 2026 года — с учётом заработанных работающим пенсионером баллов за 2025 год», — процитировала «РГ» эксперта.

Он добавил, что по прогнозу Минэкономразвития уровень инфляции в стране может составить в 2025 году 7,6%, однако точное значение в январе 2026 года предоставит Росстат.

Как сообщало ИА Регнум, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил пересмотреть подход к начислению пенсий, поскольку выплаты отстают от роста цен и зарплат. По его словам, инфляция для пенсионеров — более высокая. Несмотря на индексацию, пенсионеры продолжают беднеть, размер их пенсий всё больше отстаёт от роста цен и зарплат.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что доход россиян станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии в 2025 году. Для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год и иметь минимум 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.