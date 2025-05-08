Прага, 8 мая, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет прав на памятник маршалу Красной армии Ивану Коневу, снесенный в Праге.

(сс) Gampe Памятник Ивану Степановичу Коневу в Праге до сноса

Ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский сообщил «Известиям», что Россия направила в чешский МИД ноту, в которой попросила помочь российским дипломатам найти памятник маршалу и осмотреть его состояние.

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал Липавский 7 мая в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также обвинил Конева в причастности к «порабощению европейских народов», видимо, называя так освобождение Красной армией Европы от захвативших ее нацистов.

Памятник Коневу в Праге открыли 9 мая 1980 года, чтобы отметить его заслуги в освобождении Чехословакии от фашистов и помощи жителям столицы республики, восставшим против оккупантов. Авторами памятника стали чехословацкие скульпторы Зденек Крыбус и Вратислав Ружичка.

Как передавало ИА Регнум, памятник Коневу в Праге демонтировали в апреле 2020 года. Инициатором выступил глава столичного района Прага 6 староста столичного района Ондржей Коларж. Посольство РФ в Чехии выразило решительный протест, отметив, что многие чешские граждане против такого вандализма.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отметил, что те, кто снес памятник Коневу, являются трусами. Он отметил, что Коларж организовал демонтаж скульптуры, никого не предупредив, и сослался на то, что монумент якобы находился в аварийном состоянии.