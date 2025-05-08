Петропавловск-Камчатский, 8 мая, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 8 мая в акватории Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 км. Его магнитуда составила 5,1», — сообщили в ведомстве.

Землетрясение произошло в 73 км от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки величиной до трех баллов ощущались в отдельных частях краевого центра. Угрозу цунами не объявляли.

«Спустя несколько минут в тех же координатах зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. Этот подземный толчок ощутили в краевой столице силой до двух баллов», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии в регионе Горонтало. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 97 км.

Сейсмические станции Камчатки регистрируют несколько тысяч землетрясений в год. Жители региона ежегодно ощущают примерно 50 событий. Крупные землетрясения на Камчатке происходят примерно раз в 10 лет.