Москва, 8 мая, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Среди участников специальной военной операции на Украине звания Героя России удостоены более 330 человек. Ещё свыше 400 тыс. отметили госнаградами, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Среди награждённых представители более 100 наций и народностей нашей страны, знаком особого отличия Героя России — медалью «Золотая звезда, — отмечены подвиги представителей более 20 национальностей», — написал глава оборонного ведомства в одной из статей сборника публикаций членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.

В условиях СВО почётного наименования были удостоены 87 объединений, соединений и воинских частей. В России, отметил Белоусов, воссоздали традицию награждения воинских коллективов, личный состав которых проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество во время боевых действий.

Кроме того, более 40 объединений, соединений и воинских частей ВС России удостоили орденов, носящих имена великих русских полководцев Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, флотоводцев Федора Ушакова и Павла Нахимова. Благодарностью Верховного главнокомандующего отметили ещё шесть объединений, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля в Кремле во время общения с Героями России президент Владимир Путин заявил, что нынешнему поколению выпала почётная миссия защитить Родину. Глава государства поздравил их, держа в руке бокал шампанского, отметив, что они защищают страну достойно. Российский лидер подчеркнул, что будет сделано всё для того, чтобы передать страну следующим поколениям.

Также Путин отметил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее государства, добавил он.