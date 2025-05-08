Новосибирск, 8 мая, 2025, 03:25 — ИА Регнум. Коллегия присяжных заседателей Советского районного суда Новосибирска во второй раз оправдала Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве школьника. Об этом сообщила мать фигуранта дела.

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«Присяжные единогласно признали, что он не причастен к этому преступлению, его освободили из-под стражи в зале суда», — рассказала она 7 мая «Газете.Ru».

Убийство произошло в июне 2018 года на пляже кемпинга возле Обского водохранилища. Школьник погиб от ударов в шею острым предметом. Орудия убийства и следов преступника не нашли.

Подозрения на Прудникова пали, когда в 2021 году женщина, работавшая в 2018 году администратором кемпинга, указала на него как на возможного преступника. По ее словам, школьники сфотографировали, как она и Прудников, работавший там же охранником, занимались сексом, он стал разбираться с одним из подростков и убил его в драке.

Однако показания других свидетелей опровергают причастность Прудникова. Также не было зафиксировано нахождение его телефона на месте преступления, когда оно произошло. Кроме того, он устроился охранником кемпинга через неделю после убийства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка. Дело направили на новое рассмотрение. По версии следствия, женщины ввели недоношенному новорожденному смертельный раствор, решив, что он не выживет.

Разбирательство длится с ноября 2018 года. В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали медиков. В мае 2021 года Московский областной суд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. В сентябре 2022 года женщин признали виновными. Суд назначил Белой девять с половиной лет лишения свободы, а Сушкевич — девять лет.