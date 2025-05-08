Берлин, 8 мая, 2025, 03:10 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента посетят 9 и 10 мая Москву. В состав международной делегации войдут представители Германии, Чехии, Кипра и Словакии, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Отмечается, что ФРГ представят депутаты от партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Они подчеркнули, что целью их визита будет не участие в официальных церемониях, а продвижение идеи диалога и разрядки в условиях растущей конфронтации в Европе.

Делегаты также намерены встретиться с представителями власти, политической и культурной общественности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая обозреватели немецкого издания Berliner Zeitung призвали нового канцлера Германии Фридриха Мерца проявить мужество и приехать в Москву на День Победы. Он должен сделать сильный политический ход, считают авторы, поскольку в течение трёхлетнего конфликта на Украине власти Германии не производили «положительного впечатления», к тому же снижается влияние ФРГ на международной арене.

Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.