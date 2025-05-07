Куба, 8 мая, 2025, 02:51 — ИА Регнум. На Кубе автобус с туристами из России попал в дорожную аварию, один человек госпитализирован. Об этом 8 мая сообщило посольство РФ в Гаване.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек», — сообщили в диппредставительстве.

Российские дипломаты находятся в контакте с представителями местных властей, а также с туроператором и страховой компанией. В посольстве выразили готовность при необходимости оказать россиянам содействие по консульской линии.

Ранее кубинское издание CiberCuba сообщило, что недалеко от Хагуэй-Гранде минивэн местной госкомпании «Транстур» перевернулся во время рейса из Кайо-Коко в Гавану. Как рассказал один из пассажиров, транспортное средство проехало примерно 150 метров по обочине, врезалось в забор и перевернулось.

Российская туристка сильно пострадала. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Не исключено, что она получила перелом позвоночника. Кроме нее в автобусе находились еще восемь российских туристов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в турецкой провинции Анталья в ДТП попал автобус с 25-ю туристами из России. Транспортное средство вылетело с трассы и опрокинулось на бок. Травмы получили 18 россиян и водитель. В больницу попали 17 человек.