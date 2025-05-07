Вашингтон, 8 мая, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки отказались от плана по 30-дневному перемирию на Украине и сосредоточились на долгосрочном урегулировании конфликта. Об этом 7 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

По его словам, Россия заявила, что перемирие на месяц не соответствует ее стратегическим интересам, поэтому США изменили подход.

«Мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование, и мы попытались последовательно двигать процесс вперед», — рассказал Вэнс в ходе дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 25 апреля со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом сообщил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого заявил, что отказывается начинать переговоры, пока не будет выполнено его условие — полное прекращение огня.

В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, которое было объявлено президентом Путиным из гуманитарных соображений. Оно будет продолжаться до конца 10 мая. При этом Зеленский отказался сделать аналогичный шаг.