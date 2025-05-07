Вэнс заявил о планах США по долгосрочному урегулированию на Украине
Вашингтон, 8 мая, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки отказались от плана по 30-дневному перемирию на Украине и сосредоточились на долгосрочном урегулировании конфликта. Об этом 7 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, Россия заявила, что перемирие на месяц не соответствует ее стратегическим интересам, поэтому США изменили подход.
«Мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование, и мы попытались последовательно двигать процесс вперед», — рассказал Вэнс в ходе дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 25 апреля со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом сообщил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого заявил, что отказывается начинать переговоры, пока не будет выполнено его условие — полное прекращение огня.
В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, которое было объявлено президентом Путиным из гуманитарных соображений. Оно будет продолжаться до конца 10 мая. При этом Зеленский отказался сделать аналогичный шаг.