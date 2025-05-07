Варшава, 8 мая, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Вопрос репарационных требований Польши к Германии за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны юридически закрыт. Об этом заявил новый глава правительства ФРГ Фридрих Мерц.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

«Правовые вопросы, связанные с возможными репарациями, закрыты», — отметил он на совместной пресс-конференции в Варшаве с польским премьер-министром Дональдом Туском.

При этом Мерц допустил возможность реализации совместных польско-германских проектов, способных компенсировать ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.

В свою очередь Туск подтвердил, что Польша больше не будет требовать от Германии репараций.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что немецкое руководство готово оказывать поддержку польским жертвам нацистов, однако позиция Берлина по выплатам репараций полякам неизменна. По его словам, немцы осознают ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины в преступлениях нацистов.

Ранее в МИД Польши заявили о создании парламентской группы по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причинённого во время Второй мировой войны, от России и Германии.