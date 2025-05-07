Нью-Йорк, США, 8 мая, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) развивают тесные отношения во всех сферах. Об этом напомнил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

Заседание прошло 7 мая по ситуации на Корейском полуострове. Небензя указал на то, что США, Япония и Южная Корея наращивают военное присутствие в регионе, пытаясь загнать КНДР в угол.

«Что касается сотрудничества России с Пхеньяном, то мы неоднократно озвучивали нашу позицию. КНДР — наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях», — отметил Небензя.

Он подчеркнул, что эти отношения будут развиваться, и они не направлены против третьих сторон. Дипломат также напомнил, что корейские военнослужащие помогали освобождать российскую территорию, захваченную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

«Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон», — добавил постпред РФ.

Небензя также заявил, что в России крайне признательны корейским братьям за помощь и всегда будут помнить их подвиг.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме врага в Курской области. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.