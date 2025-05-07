Небензя в Совбезе ООН напомнил о тесных отношениях России и КНДР
Нью-Йорк, США, 8 мая, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) развивают тесные отношения во всех сферах. Об этом напомнил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Заседание прошло 7 мая по ситуации на Корейском полуострове. Небензя указал на то, что США, Япония и Южная Корея наращивают военное присутствие в регионе, пытаясь загнать КНДР в угол.
«Что касается сотрудничества России с Пхеньяном, то мы неоднократно озвучивали нашу позицию. КНДР — наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях», — отметил Небензя.
Он подчеркнул, что эти отношения будут развиваться, и они не направлены против третьих сторон. Дипломат также напомнил, что корейские военнослужащие помогали освобождать российскую территорию, захваченную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
«Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон», — добавил постпред РФ.
Небензя также заявил, что в России крайне признательны корейским братьям за помощь и всегда будут помнить их подвиг.
Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме врага в Курской области. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.