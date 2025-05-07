Сеул, 8 мая, 2025, 02:24 — ИА Регнум. КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря утром 8 мая. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Kcna.kp Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск Пхеньяном баллистической ракеты стал первым примерно за два месяца с 10 марта. В комитете отметили, что проводят анализ характеристик баллистических ракет, запущенных КНДР, в том числе их тип и дальность.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля КНДР произвела тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты, на котором присутствовал Ким Чен Ын. Пуск проводили для проверки систем ядерного сдерживания страны. Глава республики заявил, что системы ядерного сдерживания полностью готовы к боевой работе. Обращаясь к военным, он призвал их «быть в полной готовности к использованию ядерного оружия и вечно защищать суверенитет и безопасность государства».

Спустя 11 дней, 10 марта, КНДР запустила из провинции Хванхэ несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря. В этот день США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения «Щит свободы». Пхеньян осудил маневры, назвав их опасным провокационным актом, обостряющим ситуацию на Корейском полуострове.