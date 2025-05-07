В Венесуэле допустили выпуск российских автомобилей в будущем
Глава МИД Венесуэлы заявил о возможности запуска производства российских машин
Каракас, 8 мая, 2025, 02:07 — ИА Регнум. После локализации своих производств в Венесуэле российские компании в будущем могут начать выпускать автомобили. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.
«Конечно, это будет возможно», — ответил он «Известиям» на вопрос о вероятности производства российских автомобилей на территории Венесуэлы.
Также дипломат указал на технические возможности латиноамериканского государства для фармацевтической промышленности.
Как сообщало ИА Регнум, 7 мая самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро приземлился в московском аэропорту. Глава государства прибыл в Россию для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита Мадуро также встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами.
Президент России Владимир Путин и Мадуро 7 мая провели переговоры, по итогам которых лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах.