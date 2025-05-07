Каракас, 8 мая, 2025, 02:07 — ИА Регнум. После локализации своих производств в Венесуэле российские компании в будущем могут начать выпускать автомобили. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

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«Конечно, это будет возможно», — ответил он «Известиям» на вопрос о вероятности производства российских автомобилей на территории Венесуэлы.

Также дипломат указал на технические возможности латиноамериканского государства для фармацевтической промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро приземлился в московском аэропорту. Глава государства прибыл в Россию для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита Мадуро также встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами.

Президент России Владимир Путин и Мадуро 7 мая провели переговоры, по итогам которых лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах.