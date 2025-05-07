Дальнереченск, Приморский край, 8 мая, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Жители Дальнереченска Приморского края пожаловались на то, что вода, которая течет в квартирах в смесителях, имеет чайный цвет. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канале Amur Mash.

AVRS Некачественная вода

Пока вода бежит из крана, кажется, будто она чистая. Если же набрать ее в кружку, то выглядит так, будто там заваренный черный чай.

Отмечается, что месяц назад в городе уже была подобная проблема с водоснабжением. В деле разбиралась прокуратура. Несмотря на это, история повторяется.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года многие жители Кабардино-Балкарии отравились некачественной водой. За медицинской помощью с признаками отравления обратились 212 человек. В 70% жалобы поступали от детей и подростков.

Среди обращений на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину, прошедшую в декабре, вопрос о качестве водопроводной воды был одним из наиболее популярных.