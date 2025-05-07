Волгоград, 8 мая, 2025, 01:41 — ИА Регнум. В Волгограде поменяли название аэропорта. Теперь на здании воздушной гавани появилась вывеска «Сталинград», сообщило 8 мая «РИА Новости».

Аэропортволгоград.рф Международный аэропорт Волгоград

Буквы наименования аэропорта выполнили в стилистике всего комплекса — в бирюзовом цвете.

Новое название аэропорта разрешено использовать в вывесках и оповещениях, однако географическое название осталось прежним.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал ему просьбу ветеранов и участников спецоперации о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Глава государства поддержал идею, отметив, что слова ветеранов боевых действий являются для него законом. В тот же день российский лидер подписал указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград». В документе отмечалось, что это сделано для увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе марафона «Знание. Первые» активист волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Регина Султанова попросила Путина рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. По словам президента, в этом есть логика, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города. Путин добавил, что подумает над этим вопросом.