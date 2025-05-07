Киев, 8 мая, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам 7 мая назвал справедливыми массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию, которые проводились в течение дня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он заявил, что на Украине почти весь день звучали сигналы воздушной тревоги, были удары беспилотниками и ракетами по разным объектам.

«И совершенно справедливо, что русское небо <…> сегодня зеркально тоже неспокойно», — подчеркнул Зеленский.

Минобороны РФ ранее также неоднократно отмечало, что ВС России наносят удары только по военным и околовоенным объектам.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за последние сутки сбили пять ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также они обезвредили 524 беспилотника, запущенных ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили 17 украинских БПЛА, летевших к столице с вечера 6 мая. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 7 мая на вопрос, сможет ли российская армия отбить атаки дронов ВСУ в День Победы, ответил, что их уже отбили.

С 00:00 8 мая началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным из гуманитарных соображений. Оно продлится до конца 10 мая. Аналогичный шаг было предложен и Зеленскому, но он отказался.