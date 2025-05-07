Лондон, 8 мая, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пытаются помешать Венгрии разморозить более €750 млн из фондов сообщества. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT).

ИА Регнум Венгрия

«Перспектива того, что Венгрия получит эти деньги без проведения необходимых реформ, встревожила группу из 11 стран, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды, которые теперь пытаются заблокировать этот процесс», — отметили в публикации.

В статье напомнили, что в феврале Венгрия использовала юридические возможности для разблокировки €157 млн. Тогда Будапешт запросил изменение планов расходов по фондам сплочения для регионального развития. Теперь Венгрия запросила дополнительно €605 млн из замороженных фондов на другие программы.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что постоянная военная поддержка Украины и её прием в Евросоюз приведут к банкротству европейских государств. Деньги стран ЕС, по его словам, машинами вывозятся на Украину, в то время как союз испытывает острую нехватку финансов. Если бы эти средства включили в европейскую экономику, ни у кого не возникло бы таких проблем, подчеркнул Орбан.

Члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после её попыток помешать поддержке Украины. В феврале Будапешт заблокировал старт переговоров по вступлению этой страны в ЕС, потребовав от Киева представить конкретную программу защиты прав национальных меньшинств. 17 марта Венгрия не позволила выделить €20 млрд на военную поддержку Украины. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал инициативу Еврокомиссии по финансированию украинской армии неприемлемой. 20 марта Будапешт подтвердил свою позицию, повторно отвергнув предложение о военной помощи. 22 марта Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье.