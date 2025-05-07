Варшава, 8 мая, 2025, 02:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск может стать фигурантом уголовного дела и получить тюремный срок из-за того, что он не зарегистрировал полученный от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подарок. Об этом сообщила польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

В ходе визита в Варшаву в марте Эрдоган подарил Туску письмо польского канцлера Анджея Залуского великому визирю Османской империи, написанное в 1745 году. Получив эту историческую реликвию в подарок, Туск в соцсети Х поблагодарил турецкого лидера. Он назвал письмо «символом мира и дружбы» между народами Польши и Турции.

Глава правительства не включил этот подарок в соответствующий реестр. Согласно польскому законодательству, властям нужно сообщать обо всех пожертвованиях, стоимость которых превышает 380 злотых.

В правительстве пояснили, что письмо Залуского находится в канцелярии премьер-министра и будет выставлено для посетителей во время Ночи музеев 17 мая. Полученные премьер-министром от имени и в пользу польского государства подарки остаются в ресурсах канцелярии или помещаются в музеи или другие государственные учреждения и не составляют прямой выгоды для главы правительства.

Бывший министр по вопросам коррупции Юлия Питера выразила свое несогласие с подобной трактовкой. Она считает, что подарок нужно было зарегистрировать. Другие политики поступают по закону, отметила она, приведя в пример вице-премьера и главу министерства национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, который зарегистрировал несколько полученных им с момента вступления в должность в 2023 году подарков.

«За последние годы наблюдается заметная деградация применения политиками этических стандартов», — добавила Питера.

Как сообщало ИА Регнум, в марте депутаты аргентинской партии «Гражданская коалиция» обвинили в коррупции сестру президента Аргентины Карину Милей. Её обвинили во взяточничестве, торговле влиянием и нарушении закона об этике. По данным истцов, Милей просила деньги за организацию встреч со своим братом — президентом Аргентины Хавьером Милеем.