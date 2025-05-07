Москва, 8 мая, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Концерт группы «Любэ» ко Дню Победы, назначенный на 7 мая, перенесли на 28 мая из-за болезни солиста, народного артиста России Николая Расторгуева. Об этом за несколько часов до планируемого начала концерта предупредила пресс-служба концертного агентства MSM Group.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев

«Концерт группы «Любэ» «К 80-летию Великой Победы», запланированный к проведению 7 мая 2025 года в концертном зале «Москва», по причине болезни артиста перенесен на 20:00 мск 28 мая 2025 года», — говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Место концерта останется прежним. Ранее купленные билеты остаются действительными, обменивать их не требуется.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая вышел сборник песен «Музыка Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Расторгуев, Пелагея, группа Uma2rman, Виктория Дайнеко, SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие певцы исполнили музыкальные композиции военных лет.

В апреле Расторгуев, SHAMAN и сенатор от Нижегородской области, экс-музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг записали песню «Минута молчания» к юбилею Победы. Песня была написана Вайнбергом для фильма «В списках не значился», вышедшего в прокат 1 мая.