Липецк, 8 мая, 2025, 00:48 — ИА Регнум. Суд вынес приговор 78-летнему основателю Липецкого станкостроительного предприятия Владимиру Петрову и его сыну Кириллу по делу о мошенничестве. Сбежавшим из России бизнесменам назначили три года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Подсудимые, вступив между собой и иными лицами в преступный сговор, используя свои служебные полномочия, путём злоупотребления доверием, похитили денежные средства, предоставленные АО «Станкопром» из бюджета РФ, для реализации проекта «Создание серийного производства станкоинструментальной продукции, включая техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков», — указали в приговоре.

Отмечалось, что Петровы похитили денежные средства в общей сумме на более чем 51,5 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось заочно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2019 года в Липецке арестовали Владимира и Кирилла Петровых. Им инкриминировали хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Впоследствии их отпустили под домашний арест, а затем под подписку о невыезде. В конце 2023 года оба скрылись и были объявлены в розыск.