Москва, 8 мая, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сохранил интригу, отвечая 7 мая на вопрос, наденет ли он военную форму на парад Победы на Красной площади.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Министру 9 мая предстоит принимать парад Победы. Журналисты поинтересовались, будет он в штатском или в форме.

«Увидите», — ответил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что на парад Победы в Москве прибудут 29 зарубежных лидеров. На следующий день он уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Также на параде будут присутствовать ветераны из зарубежных стран, в том числе из США и Израиля. На мероприятие пригласили и американского посла в России Линн Трейси, но неизвестно, придет ли она.