Москва, 8 мая, 2025, 00:50 — ИА Регнум. Барберы — лидеры бьюти-индустрии по уровню зарплат. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Надежда Зюхина Барбер за работой

По данным сервиса автоматизации Yclients, в марте средний размер зарплаты барберов составил 85,5 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 17,4%. Такая динамика является самой заметной в бьюти-индустрии.

За этот же период доход специалистов по ногтевому сервису вырос на 11,5% — до 58,7 тыс. рублей в месяц. У косметологов — на 6,2%, достигнув до 55,3 тыс. рублей, у бровистов — на 3,3%, до 45,5 тыс. рублей.

Средний размер зарплатного предложения в бьюти-сфере в РФ за год увеличился на 9% — до 65,5 тыс. рублей в месяц по итогам марта. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работа».

У барберов средний размер зарплатного предложения увеличился на 17% — до 112,7 тыс. рублей, у маникюрщиц и специалистов по наращиванию ресниц — на 7%, до 81,3 тыс. рублей и 70,3 тыс. рублей соответственно. Средняя зарплата мастера эпиляции выросла на 13% — до 49,2 тыс. рублей.

По словам президента Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляльи Садыковой, рост зарплат барберов вызван большим спросом на их услуги. Мужчины больше озабочены своей внешностью. Нередко для них поход к барберу — это сервис-ритуал, за который они готовы платить больше. По ее данным, мужчины в среднем стригутся чаще женщин.

Количество вакансий барберов в I квартале 2025 года увеличилось в 2,1 раза в годовом выражении. В целом в индустрии красоты этот показатель вырос на 79%.

Отмечается также, что в Москве барберы зарабатывали в марте в среднем 118,8 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 83,3 тыс. рублей. Показатели выросли на 16,6% и 18,9% соответственно в годовом выражении. В Краснодаре зарплата составила 63 тыс. рублей в месяц, за год увеличившись на 11%.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на начало марта, в России самыми высокооплачиваемыми профессиями являются сотрудники из сферы IT и брокеры. Месячные зарплаты дата-сайентистов и DevOps-инженеров составляют в среднем 250 тыс. (-6% за год) и 235 тыс. рублей (-7%) соответственно. Зарплаты брокеров за месяц составляют в среднем 200 тыс. рублей (+38%).