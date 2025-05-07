Турция, 8 мая, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Около 25 тыс. жителей турецкого города Лидже в провинции Диярбакыр пострадали от токсичного дыма после сжигания более 20 тонн наркотиков. Об этом сообщил телеканал TELE1.

Letiha Огонь

Инцидент произошёл ещё в апреле. Полиция решила путём сожжения уничтожить на открытой местности мешки с запрещёнными веществами, изъятыми в 2023–2024 годах. Воздух наполнился токсичным дымом. По истечении пяти дней горожане не могли открывать окна, старались не выходить на улицу, опасаясь отравления. Часть жителей жаловалась на отравление детей дымом.

Президент ассоциации Green Star Яхья Огер подчеркнул, что утилизация наркотиков должна осуществляться на заводах, оснащенных фильтрующими дымоходами.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Петрич на юге Болгарии сотрудников регионального управления полиции обвинили в незаконной утилизации изъятых наркотических веществ в июне 2022 года. С жалобами на правоохранителей обратились местные жители. Оказалось, что полицейские сожгли около шести тонн запрещённых препаратов, в результате чего в атмосферу попало большое количество ядовитых веществ.