Москва, 8 мая, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Альберт Абдуллин, признавшийся в том, что убил женщину и спрятал ее труп в машине актера Гоши Куценко, в ходе заседания Дорогомиловского районного суда Москвы пожаловался на угрозы от сокамерников. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кашак Тюремная камера

«Один сказал, что, если меня этапируют в другое учреждение, мне мало не покажется», — поделился подсудимый.

На основании жалоб Абдуллина защита ходатайствовала о переводе заседания в закрытый формат. Суд отклонил эту просьбу.

Следствие установило, что Абдуллин распивал с женщиной алкоголь, у них началась ссора, и мужчина нанес жертве множество ножевых ранений, от которых она скончалась. Он спрятал тело в припаркованном во дворе дома раритетном автомобиле «Запорожец», который, как оказалось, принадлежит Куценко.

Как передавало ИА Регнум, 19 января об обнаружении тела в машине сообщили в полицию. Абдуллина вскоре задержали. Его близкая подруга рассказала, что он совершил много преступлений, и из места заключения отправился в зону проведения спецоперации. Вернувшись с фронта, он рассказывал, что едет в Москву, чтобы жениться.

Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева рассказала ИА Регнум, что Абдуллин регулярно обращался в организацию, ему предоставляли жилье, питание и психологическую помощь. Он пытался встать на путь исправления, но не научился решать конфликты словами, в результате отнял человеческую жизнь.