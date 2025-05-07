Москва, 8 мая, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил на День Победы, 8 мая вступило в силу.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Оно начало действовать в 00:00 мск 8 мая. Действие перемирия завершится в 00:00 мск 11 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни 80-летия Победы. На время действия перемирия Вооруженные силы России останавливают все боевые действия.

Как заявили в Кремле, российская сторона считает, что Киев должен последовать ее примеру. Если Украина нарушит перемирие, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг инициативу Москвы о перемирии. Он заявил, что не хочет «играть в игры» по выводу России «из изоляции». Зеленский выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что если Украина 9 мая попытается атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.