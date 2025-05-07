Москва, 7 мая, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Распространяемые в соцсетях сообщения про якобы операцию украинских спецслужб «Отравление» несоответствуют действительности. Об этом 7 мая сообщило издание KP.RU.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В публикациях утверждалось, что не нужно принимать от волонтёров бутылки с водой или любой жидкостью, конфеты или шоколад, которые якобы отравлены. Продукты с ядом якобы попали в Россию для раздачи на мероприятиях в честь Дня Победы.

«Просим доверять официальным источникам, а не анонимным сообщениям и сомнительным публикациям в соцсетях», — приводят журналисты официальное заявление МВД России.

Правоохранители считают, что появившиеся сообщения сравнимы со стилем работы ЦИПСО (украинского Центра информационно-психологических операций). Кроме того, такие сообщения расылаются без указания источника информации и каких-либо подтверждений. Эти фейки направлены на россиян в качестве психологических атак.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта 343 украинских БПЛА атаковали российские регионы, более 90 из них были сбиты системами ПВО на подлете к Москве. Жители подвергшихся налёту БПЛА районов стали искать информацию о происходящем в домовых и районных чатах. Туда пользователи стали сообщать о звуках работы ПВО, а также делиться фото и видео с мест падения обломков вражеских беспилотников. Вскоре в подмосковные чаты пришли новые пользователи, выдававшие себя за местных жителей и вбрасывающие фейки о якобы разрушительных прилётах и промашках в работе систем ПВО. Администраторы быстро раскусили фейки и, проведя собственное расследование, обличили иностранных шпионов прямо в чате.