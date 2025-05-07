Москва, 7 мая, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Ак Барс Банка и ряда других крупных банков начали часто жаловаться на списания за подключение платных услуг, на которые они не давали согласия. Об этом 7 мая сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Издание проанализировало жалобы на сайте «Банки. ру». Обычно клиенты пишут, что их без согласия подключают к платным уведомлениям об операциях с банковскими картами. В банках на это отвечают, что предупреждали о новых услугах, присылая СМС или push-уведомления, и перекладывают ответственность на клиентов.

Также пользователи Газпромбанка жалуются, что им незаметно подключают пакет «Плюс» за 299 рублей в месяц. Один из них сообщил, что ему не отключали автопродление даже после нескольких звонков в поддержку.

Кроме того, клиенты Ак Барс Банка рассказали, что с их счетов списывали плату за платные услуги, хотя в поддержке заверяли, что их не подключали. Также была жалоба на списание после отключения платных уведомлений, так как требовалось дополнительно заходить в «спрятанный» раздел приложения.

Центробанк в комментарии изданию назвал сокрытие информации о подключении платных услуг недопустимой практикой. При этом регулятор сообщил, что не фиксирует роста числа обращений граждан с жалобами на банки.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете навязывать потребителям дополнительные товары и услуги. Потребитель имеет право отказаться от оплаты за них или потребовать возврата денег, если он не давал согласия. Закон также вводит запрет на автоматическое получение согласия для покупки дополнительных товаров и услуг. Нововведение начнет действовать с 1 сентября.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА Регнум заявил, что новый закон поможет оградить покупателей от навязанных страховок и платных услуг. Эксперт пояснил, что продавцы часто выступают в роли страховых агентов, принуждая клиентов к оформлению ненужных услуг.