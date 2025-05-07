Токио, 7 мая, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Япония может использовать продажу своих активов в казначейских облигациях США на сумму более $1 трлн в качестве аргумента в торговых переговорах с США. Об этом заявил министр финансов Японии Кацунобу Като, сообщило Reuters.

Global Look Press

В апреле на рынке казначейских облигаций шла активная распродажа после решения президента США Дональда Трампа ввести большие тарифы для торговых партнеров, включая Японию.

Като не угрожал продать свои активы. Он только заявил, что основная цель казначейских активов Японии в том, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для проведения интервенций по иене, когда это необходимо.

«Но очевидно, что нам нужно выложить все карты на стол переговоров. Это (продажа активов. — Прим. ред.) может быть среди таких карт», — заявил Като.

Япония является крупнейшим держателем казначейских облигаций США.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на импорт из 211 государств и территорий. Для Японии они составили 24%.

Япония является одним из крупнейших импортеров американских товаров. Глава японского правительства Сигэру Исиба создал рабочую группу для борьбы с последствиями введения пошлин. Токио рассматривают возможность снизить налог с продаж, особенно на продовольственные товары.

Трамп 16 апреля принял в Белом доме делегацию из Японии, с которой обсуждались вопросы торговли. Американский лидер заявил, что встреча прошла продуктивно.