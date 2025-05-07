Череповец, Вологодская область, 7 мая, 2025, 23:16 — ИА Регнум. В Череповце возник пожар в двухэтажном общежитии на территории вахтового городка для иностранных граждан. С места происшествия эвакуировали более 300 человек, сообщил мэр города Роман Маслов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил, что информация о пожаре на территории вахтового городка промплощадки «Северсталь» поступила в 17:29 мск.

«Здание выполнено из сэндвич-панелей. До прибытия пожарных самостоятельно было эвакуировано 302 человека. Пострадавших нет», — уточнил он в Telegram-канале.

Пожар произошёл на улице Мира. По предварительным данным, площадь возгорания составила 300 кв. м. На месте работает 10 расчётов. Основной очаг локализовали. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января пожар вспыхнул в общежитии в Курганской области. Всего из здания эвакуировали более 50 человек. Одна женщина получила травмы. Пожар ликвидировали на площади 60 кв. м. С огнём боролись 28 специалистов МЧС и восемь единиц техники.

В ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания эвакуировали 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.