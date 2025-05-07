Москва, 7 мая, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Россия уже отразила атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 7 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Вадим Савицкий/РИА Новости

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале отметил, что при встрече с Белоусовым спросил у него, смогут ли военные отбиться от украинских налётов в праздничные дни по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил глава Минобороны России.

Других комментариев от Белоусова не последовало.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

Минобороны 7 мая проинформировало, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 524 украинских беспилотника. Также были сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.