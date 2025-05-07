Санкт-Петербург, 7 мая, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Комитет экономического развития Ленинградской области подготовил законопроект о введении ряда дополнительных ограничений на розничную продажу алкоголя, в том числе в отношении времени торговли им в магазинах. Об этом 7 мая сообщило издание «Деловой Петербург».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предлагается разрешить продажу спиртного не с 09:00, как сейчас, а в 11:00. Кроме того, временные ограничения хотят распространить и на так называемые «наливайки» — заведения на первых этажах многоквартирных домов (МКД). Они формально считаются пунктами общепита и могут легально продавать алкоголь в ночное время.

«Зачастую работа указанных объектов создает нетерпимые условия для проживающих в МКД. Вокруг подобных объектов возникает постоянное скопление граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — процитировало издание пояснительную записку к документу.

Также предлагается ввести в области полный запрет на продажу спиртных напитков в магазинах в день проведения праздника «Алые паруса». Если закон примут в таком виде, ограничения начнут действовать с 1 сентября.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в Вологодской области ужесточили продажу алкоголя, в будни его можно покупать только с 12:00 до 14:00. В выходные правила не изменились. Ограничения не касаются ресторанов и кафе.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 7 марта сообщил, что за неделю продажи спиртного упали на 30%. 26 марта он добавил, что после оценки эффективности мер их могут ужесточить или смягчить.

В Нижегородской области в апреле начали рассматривать законопроект о сокращении времени продажи алкоголя с 10:00 до 16:00, а в будние дни с 14:00 до 20:00. Глава Городецкого муниципального округа региона Александр Мудров поддержал инициативу и призвал ввести полный запрет на продажу спиртного на вверенной ему территории.