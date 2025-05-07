Москва, 7 мая, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Россия оказалась на грани исторической победы над Западом. С соответствующим заявлением выступил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает своё существование в прежнем солидарном формате, объединённом общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона — как жёсткое, но безальтернативное средство выживания Запада», — отметил он в статье для «РИА Новости».

Россия благодаря санкционному давлению как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета, становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в её современном прочтении, добавил автор.

По словам Яковенко, Россия обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25-летнего руководства Владимира Путина. Страна обрела невиданную ранее перспективу поступательного развития, отметил дипломат. В качестве эффективных инструментов развития он назвал национальные проекты с чёткими целями, это способствовало изменению психологической атмосферы в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Путин заявил, что в настоящее время Россия, по сути, в одиночку противостоит всем странам коллективного Запада. Ранее российский лидер констатировал провал попыток Запада нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Глава государства также назвал залогом существования России мужество её народа.

Также Путин отмечал, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом. Президент подчёркивал сплочённость россиян и их верность правде.