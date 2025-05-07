Вашингтон, 7 мая, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Настало время для принятия решения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 7 мая заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения», — пояснил глава Белого дома на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.

Трамп добавил, что решения не будут радостными. При этом он не уточнил, что именно имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что следующим крупным шагом в переговорном процессе по Украине должны стать прямые контакты между Москвой и Киевом. По его словам, россияне в настоящее время выдвигают определённые требования для прекращения конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце апреля заявил, что мирное урегулирование должно быть достигнуто именно с Украиной, а не с США. Россия надеется на результативность усилий Соединённых Штатов в данном вопросе, отметил он, поблагодарив Вашингтон за помощь.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он выдвинул условие, предусматривающее полное прекращение огня.

В Кремле подчеркнули, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.

Указ о невозможности переговоров с Россией Зеленский подписал в октябре 2022 года. При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Для разрешения кризиса, отмечал президент Владимир Путин, необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание Киевом возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, указывал российский лидер, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.