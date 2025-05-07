Москва, 7 мая, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Укрепление связей с Африкой является одним из приоритетов внешней политики России, заявил 7 мая президент Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Хотел бы подчеркнуть, что один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что ведётся работа над практической реализацией солидного пакета документов, принятых по итогам саммита «Россия — Африка».

Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, в феврале во время встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало Путин заявил, что товарооборот России и стран Африки в 2024 году вырос на 10%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Россию и страны Африканского континента связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечив надёжные условия для устойчивого развития.

В октябре 2024 года Путин заявил, что Россия придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия ― Африка» совместных документов. Он отметил, что план действий расписан до 2026 года.