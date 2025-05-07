Братислава, 7 мая, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Премьер Словакии Роберт Фицо 7 мая сообщил, что власти Эстонии не разрешили его спецборту пролететь над своей территорией в Россию.

Global Look Press

Фицо написал в соцсетях, что он уже не успеет принять участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве вечером 8 мая, но надеется быть в столице России утром 9 мая, чтобы принять участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата и других мероприятиях.

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву. Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут», — отметил премьер Словакии.

Ранее власти Литвы и Латвии не разрешили перелет в воздушном пространстве стран самолету президента Сербии Александра Вучича в Россию. В заявлении отмечалось, что решение приняли из-за якобы имеющей место «политической чувствительности цели полета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что, запрещая лидерам европейских стран перелеты в Россию, страны Прибалтики продолжают политику русофобства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это решение стран Прибалтики позорным.

Сербские СМИ сообщали, что борт Вучича совершил вынужденную посадку в Баку из-за угрозы атак украинских беспилотников на Москву. Затем самолёт президента Сербии вновь взял курс на столицу России.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что угрозы со стороны властей Евросоюза в адрес тех, кто хочет приехать 9 мая в Москву на парад Победы, указывают на глубину морального падения членов Еврокомиссии.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Вучич, Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ряд лидеров уже прибыли в Москву.