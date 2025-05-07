Уфа, 7 мая, 2025, 21:21 — ИА Регнум. В населённом пункте Тумайзы в Башкирии работники морга перепутали тела двух мужчин и успели похоронить одного из них в чужой могиле. Об этом сообщает UFA1.ru.

Илья Наймушин/РИА Новости

По данным издания, родственники одного из мужчин заподозрили ошибку сразу после выдачи тела в морге.

«Девушка, которая при выдаче тела описывала его данные, говорила что-то совсем не то, даже рост не совпадал. Мы попросили самим посмотреть тело, но та запретила это делать, потому что, по ее словам, оно уже сильно сгнило. Мы удивились: «Как так?!» — цитирует издание слова племянницы погибшего Кристины.

Однако, несмотря на подозрения, родственники всё же похоронили тело.

Спустя несколько дней другая семья во время церемонии похорон на кладбище обратила внимание на татуировку человека в гробу, которой никогда не было у их родственника. Тогда и выяснилось, что сотрудники морга перепутали тела.

Обе семьи обратились в морг, который признал ошибку и обещал возместить убытки. Тело мужчины, которого уже успели похоронить, эксгумируют.

Как передавало ИА Регнум, ранее схожий инцидент произошёл в Черногорске в Хакасии. В местном отделении бюро судебно-медицинской экспертизы перепутали тела двух женщин. Сотрудники извинились перед родственниками умерших, а заведующая отделением и санитар получили дисциплинарные взыскания.