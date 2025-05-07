Мелитополь, 7 мая, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Запорожскую область посетил Казачий добровольческий отряд специального назначения «БАРС-11».

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На позициях отряда Кириенко вручил бойцам медали Суворова, Жукова и «За храбрость» II степени. Он отметил героизм добровольцев. Мужество и отвага бойцов высоко оценены руководством страны, подчеркнул в свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Командир и добровольцы обратились к Кириенко с просьбой продлить время работы кадровой программы «Время героев». Замглавы администрации рассказал, что решение о продлении программы уже принято. Это позволит большему числу защитников Отечества применить свои навыки на гражданской службе после победы в СВО.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Кириенко посетил Запорожскую область, где встретился с местной молодёжью, а также принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Кроме того, замглавы администрации президента вручил несколько наград, в том числе орден Мужества отцу начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, автомобиль которого боевики ВСУ подорвали в октябре того же года.

В феврале в Москве прошла церемония закрытия московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он стал первым в стране, где все киноленты были посвящены спецоперации и её героям. Кириенко вручил участникам фестиваля благодарности от президента Владимира Путина.