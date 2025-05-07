Москва, 7 мая, 2025, 20:53 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы участники и члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» поделились историями о своих героических предках. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Игорь Руссак/РИА Новости Нина Змиевец

«В преддверии празднования Дня Победы, ключевого события Года защитника Отечества, участники и члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» — самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поделились историями о своих героических предках», — говорится в сообщении.

Так, для прима-балерины Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Нины Змиевец 9 мая неразрывно связано с «Бессмертным полком». Еще в детстве она ходила вместе с родными на парад и держала за руку деда-героя. Сейчас Нина продолжает эту традицию вместе со своими детьми и участвует в шествиях с портретами прадедов, возлагает цветы к Вечному огню, а дома смотрит фильмы о войне и читает фронтовые письма.

Семья финалистов конкурса «Это у нас семейное» Дмитриевых, Бочаровых, Шопиных, Каминских из Волгограда чествует своих героев — прадедушек и прабабушку. В 1943 году Александр Шопин призвался в ряды РККА и шесть лет охранял рубежи Родины на Северном Кавказе, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями.

Филипп Михайлов работал в тылу — его эвакуировали с заводом в Удмуртскую АССР как начальника цеха, он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прабабушка Зоя Михайлова пережила голод, оккупацию. Семья помнит своих предков и не устает благодарить их за мирное небо над головой.

«Для Волгограда 9 Мая — особый день, это праздник гордости и грусти. Гордости — потому что победили, смогли объединиться, сплотиться, выстоять и на боевом рубеже, и в тылу. Грусти — потому что цена Победы — миллионы жизней», — отметила мама Галина.

Она сообщила, что каждый год в начале мая её семья ходит на Мамаев курган почтить память погибших, поблагодарить предков и посмотреть, как растет дерево, которое дети посадили вместе со своим классным руководителем.